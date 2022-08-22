İstanbul'da şehit bekçi Oltan Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İstanbul'da şehit bekçi Oltan Koca son yolculuğuna uğurlandı

22.08.2022 14:00
İstanbul'da şehit bekçi Oltan Koca son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli'de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından fenalaşarak şehit olan Bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Şişli'de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından fenalaşarak şehit olan Bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bekçi Oltan Koca'nın naaşı dün gece saatlerinde uçakla Trabzon'a getirildi, havalimanında kent protokolünün katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninin ardından şehit bekçi Koca'nın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine gönderildi. Gözyaşları içinde Kürtün Belediyesi önüne getirilen şehit bekçi Oltan Koca için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kent protokolü, şehit yakınları ve Kürtünlü vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit bekçi Oltan Koca'nın 2 yaşındaki kızı Güller Koca'nın hiçbir şeyden habersiz uyuduğu görüntüler duygulandırdı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit bekçi Oltan Koca'nın naaşı vasiyeti üzerine Kürtün ilçesi Taşlıca köyü Toktamur Yaylasında bulunan Kore Gazisi dedesi Hasan Koca'nın mezarının yanına defnedildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da şehit bekçi Oltan Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da şehit bekçi Oltan Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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