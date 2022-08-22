Bekçi Oltan Koca'nın naaşı dün gece saatlerinde uçakla Trabzon 'a getirildi, havalimanında kent protokolünün katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninin ardından şehit bekçi Koca'nın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine gönderildi. Gözyaşları içinde Kürtün Belediyesi önüne getirilen şehit bekçi Oltan Koca için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , kent protokolü, şehit yakınları ve Kürtünlü vatandaşlar katıldı.

İstanbul Şişli 'de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından fenalaşarak şehit olan Bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhane 'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da şehit bekçi Oltan Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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