Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgileri üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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