Son dakika haberi | İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNİ ATEŞE VERİP BALKONDAN ATLADI, İTFAİYECİ SON ANDA KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNİ ATEŞE VERİP BALKONDAN ATLADI, İTFAİYECİ SON ANDA KURTARDI

16.07.2022 11:51

Son dakika haberleri: ŞİŞLİ'de, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin (28), anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi yakmak istedi.

ŞİŞLİ'de, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin (28), anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi yakmak istedi. Akşahin, ailesinin şikayeti üzerine eve gelen polise yakalanmamak için 3'ün kattan atlayarak intihara kalkıştı. Bir itfaiye erinin, açtığı şişme yatağı son anda çekmesiyle olası bir ölümden dönen Akşahin gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak 8/3 numarada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin, bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Annesinin boğazını sıkarak ölümle tehdit etiği öne sürülen Akşahin, daha sonra evi yakmak istedi. Bunun üzerine anne ile babası polis merkezine giderek oğulları hakkında şikayette bulundu.

Ailenin şikayetinin ardından polis Niyazi Akşahin'i gözaltına almak için bulunduğu adrese geldi. Polisi gören Akşahin, dairenin kapısını kilitledikten sonra evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Polis ve komşularının ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çalışanları, Niyazi Akşahin'in atlayabileceği ihtimaline karşı sokağa şişme yatağı açtı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daire kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada, Niyazi Akşahin polise yakalanmamak için 3'üncü kattaki dairelerinin balkonundan aşağı atladı. Akşahin'in sokağa düşeceğini fark eden bir itfaiye eri açtığı şişme yatağını son anda düşeceği yöne doğru çekti. Niyazi Akşahin, itfaiye erinin son anda yaptığı hamleyle şişme yatağa düştü. Gözaltına alınan Akşahin, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niyazi Akşahin'in, balkondan atladığı ve itfaiye erinin son andaki hamlesi sayesinde olası bir ölümden döndüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

"ZEKİ BİR ÇOCUK AMA KENDİNE BİRTAKIM SORUNLAR YARATIYOR"

Niyazi Akşahin'in çocukluğunda spor hocalığını da yapan komşusu Halil Durna, "Geçen sene de aynı olay yaşanmıştı. Önceki senelerde annesiyle ilgili bir sorun yarattı. Geçen sene atlamamıştı. Özel Harekat gelip yakalamıştı. Bugün, polis ön taraftan baskı yapınca, o da yakalanmamak için arka balkondan, itfaiyenin kurduğu çadıra atladı. Polisten izin alarak kapıdan girip kendisiyle konuşmak istedim. İçeri gireceğim sırada, balkondan atladı. Aslında çok efendi, dürüst, delikanlı bir çocuk. Aile içi bir sorunu mu var, bilmiyorum. Üniversite mezunu, çok zeki bir çocuk ama kendi kendine birtakım sorunlar yaratıyor. Doktora gidip ilaç almasına rağmen bazen aşırı stresli oluyor ve bu tip olaylara meydan veriyor" dedi.

"EVİ ATEŞİ VERİP AŞAĞI ATLADI"

Erkan Akdere, "Akıl sağlığı yerinde olmayan bir arkadaş, evi yakmış. Annesine zarar vermeye kalkmış. Geçen senelerde yine yapmıştı. Bir sıkıntıları var herhalde. Evi ateşi verip aşağı atladı. İtfaiyeci kurtardı. Tek başına, şişme hava yastığını kenarından çekerek tam köşeye düşmesini engelledi. Yakalayıp kelepçelediler, götürdüler. Herhangi bir yerine bir şey olmadı. Ambulansa bindirdiler" diye konuştu.

GEÇEN YIL İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Ailesi tarafından daha önce 7 kez hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Niyazi Akşahin geçen yıl mart ayında da benzer bir olay gerçekleştirmişti. Ailesiyle tartışan Niyazi Akşahin, intihar amacıyla balkona çıkarak, "Burayı patlatacağım. TSK gelecek, Jandarma helikopteri gelecek, askeriye gelecek, ben aşağıya inmem" şeklinde sözler sarf etmişti. Akşahin, olay yerine gelen Özel Harekat Polislerini görünce balkondan inmişti.

YORUMLAR
500
Evini ateşe verip balkondan atlayan genci itfaiyecinin ani refleksi kurtardı Evini ateşe verip balkondan atlayan genci itfaiyecinin ani refleksi kurtardı Son dakika haberleri: BALKONDAN EŞYALARINI ATAN KADININ EVİNE POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK GİRDİ Son dakika haberleri: BALKONDAN EŞYALARINI ATAN KADININ EVİNE POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK GİRDİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNİ ATEŞE VERİP BALKONDAN ATLADI, İTFAİYECİ SON ANDA KURTARDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 12:17:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNİ ATEŞE VERİP BALKONDAN ATLADI, İTFAİYECİ SON ANDA KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement