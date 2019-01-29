Son Dakika Haberleri: İstanbul- Şişli'de Faslı Turiste Gasp

İstanbul- Şişli'de Faslı Turiste Gasp

1 saat önce

Şişli'de iki kişi tarafından darp edilen Fas uyruklu turistin 600 Doları çalındı.

Şişli'de iki kişi tarafından darp edilen Fas uyruklu turistin 600 Doları çalındı. Büyük korku yaşayan turist ayakta durmakta güçlük çekerken bir anda yere yığıldı.

Olay saat Elmadağ Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Fas uyruklu erkek turist, iki kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen turistin cebindeki 600 doları alan kişiler koşarak kaçtı. Gaspçıların peşinden koşan turist çevredekilerden yardım istedi. Yere yığılan turist için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Faslı turist olay yerine gelen polis ekiplerine gasp edildiğini söyledi. Olay yerinin yanındaki bir otelin güvenlik kameralarına bakmak için götürülen turist ayakta durmakta güçlük çekerken, tekrar yere yığıldı. Daha sonra polis aracına alınan turist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

turist, Fas, Şişli, Güncel
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