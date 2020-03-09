İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Şişli'de gecekondu alev alev yandı.

Şişli'de gecekondu alev alev yandı. Yangınında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Şişli, Paşa Mahallesi, 1. Hakan Sokakta bulunan gecekonduda saat 10.00'da elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede bütün gecekonduyu sardı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan iki kişinin yangın başladığında tahliye edildiği öğrenildi.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
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