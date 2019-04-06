İstanbul- Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var
7 dakika önce
İstanbul- ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (aktüel)(Tür: İstanbul)
İstanbul- ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (aktüel)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:18 Kaynak: DHA
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