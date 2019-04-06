Son Dakika Haberleri: İstanbul- Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var

İstanbul- Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var

7 dakika önce

İstanbul- ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (aktüel)(Tür: İstanbul)

İstanbul- ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (aktüel)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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