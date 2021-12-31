İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İETT ŞOFÖRÜ İLE YOLCUNUN KAVGASINI AYIRIR GİBİ YAPTI TELEFONU ÇALDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de, trafiğin durması nedeniyle duraktan önce inmek isteyen yolcular ile İETT sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü ile bir yolcu arasında otobüs dışına taşan kavgayı ayırma bahanesiyle yaklaşan bir kişi, yolunun yere düşen telefonunu çaldı. Kavga ve hırsızlık anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe- Kağıthane Garajı arasında sefer yapan 65A hatlı İETT otobüsünde bulunan bazı yolcular, trafiğin durma noktasına gelmesi üzerine durak öncesi inmek istedi. Yasak olması nedeniyle kapıyı açmayan sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kısa bir süre sonra trafiğin açılmasına rağmen bu kez sürücü otobüsü hareket ettirmedi. Bunun üzerine tartışma alevlenince, sürücü kapıları açarak yolcuları indirdi. Yolculardan Cafer Öztürk (29), otobüsten indiği sırada, sürücü ile arasında bir sürtüşme yaşandı. İddiaya göre, Öztürk'ün otobüsten inmesinin ardından sürücü kendisine küfür etti. Öztürk'ün tepki olarak otobüsün kapısına vurmasının ardından sürücü durdurduğu araçtan inerek yolcunun üzerine atladı. Bunun üzerine yolculardan bazıları sürücü ile Öztürk arasında yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada, kavgayı ayırma bahanesiyle yaklaşan bir kişi, Cafer Öztürk'ün yere düşen telefonunu alarak kaçtı. Otobüs içinde yaşanan tartışma ve dışarı taşan kavga sırasında gerçekleşen hırsızlık, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs içinde yaşanan tartışma sırasında sürücünün yolcunun boğazına sarılması görülüyor. Süren tartışmanın otobüs dışında kavgaya dönüşmesinin ardından yolcuların ayırmaya çalışması ve bu sırada yaklaşan bir kişinin yere düşen cep telefonunu alması görülüyor.