İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KUYUMCUYA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KUYUMCUYA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

24.07.2022 11:57
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KUYUMCUYA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'de kuyumcunun kepengini uzaktan kumandasını kopyalayarak açan şüpheliler kilitli kapıyla karşılaştı.

ŞİŞLİ'de kuyumcunun kepengini uzaktan kumandasını kopyalayarak açan şüpheliler kilitli kapıyla karşılaştı. Çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca kapıyı açmaya çalışan 3 şüpheli başarılı olamayınca hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 1'i gözaltına alındı.

Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Etfal Sokak'ta İ.A. 19 Temmuz Salı günü sahibi olduğu kuyumcuyu açmaya gitti. Kuyumcunun kepenginin açılması için zorlanmış olduğunu fark eden İ.A. polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 şüphelinin kepengi açmak için uğraştığını gördü.

Görüntülerde ellerindeki kopyalanmış uzaktan kumandayla kepengi rahatça açan hırsızların, kilitli kapıya takıldıkları görülüyor. 3 şüpheli çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca kilitli kapıyı açmaya çalıştıkları ancak başaralı olamadıkları, daha sonra ise kepengi tekrar kapatarak uzaklaştıkları görülüyor.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığını tespit ettiği şüphelilerden Emrah G.(21)'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KUYUMCUYA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

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