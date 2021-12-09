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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

09.12.2021 11:45

ŞİŞLİ'de bir organizasyon firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de bir organizasyon firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın bodrum katında bulunan bir organizasyon firmasının deposunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Esentepe, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika


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