Son Dakika Haberleri: İstanbul-şişli'de mühürlü binadaki dairesine giren kadın cama çıkarak, eylem yaptı
Son Dakika Güncel İstanbul-şişli'de mühürlü binadaki dairesine giren kadın cama çıkarak, eylem yaptı

İstanbul-şişli'de mühürlü binadaki dairesine giren kadın cama çıkarak, eylem yaptı

1 saat önce

*Binanın yıkım kararının ardından kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia eden kadının eylem devam ediyor.

*Binanın yıkım kararının ardından kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia eden kadının eylem devam ediyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı. 26 Eylül de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Şişli, İzzetpaşa Mahallesi Pırlanta Sokakta bulunan 9 katlı binada hasar oluştu. Mühürlenerek boşaltılan binaya yıkım kararı çıktı. 8'inci katta oturan bina sakinlerinden Nimet O. mühürlü binaya girerek kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını iddia edip, cama çakarak eylem yaptı. Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen kadın 3 saattir eylemine devam ediyor. Polis olay yerinde şerit çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri de şişme branda açarak önlem aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

İstanbul-şişli'de mühürlü binadaki dairesine giren kadın cama çıkarak, eylem yaptı

İstanbul, Eylül, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:03 Kaynak: DHA
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