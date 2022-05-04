İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

04.05.2022 09:25

ŞİŞLİ'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01: 00 sıralarında, Mecidiyeköy Mahallesi Galata deresi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 ARV 968 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Mecidiyeköy, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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