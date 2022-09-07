Şişli'de devrilen ağacın altında kalan otomobil hasar gördü - Son Dakika
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Şişli'de devrilen ağacın altında kalan otomobil hasar gördü

07.09.2022 15:10

İstanbul Şişli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.

İstanbul Şişli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki bir sitenin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre boyundaki ağaç, kökündeki çürüme ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Sokaktaki park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, belediye ekipleri ağaç parçalarını kamyonete yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

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Kaynak: AA

Esentepe, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de devrilen ağacın altında kalan otomobil hasar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şişli'de devrilen ağacın altında kalan otomobil hasar gördü - Son Dakika
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