İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TAKSİLERE DENETİM TURİST OLSAK BİZİ ARABAYA ALIRLAR - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TAKSİLERE DENETİM TURİST OLSAK BİZİ ARABAYA ALIRLAR

18.07.2022 17:14

ŞİŞLİ'de taksilerde emniyet kemeri ve şoförlerin telefon kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde toplam 10 kişiye 2 bin 422 lira idari para cezası uygulandı.

ŞİŞLİ'de taksilerde emniyet kemeri ve şoförlerin telefon kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde toplam 10 kişiye 2 bin 422 lira idari para cezası uygulandı. Taksi bulamadığını söyleyen Remziye Yorgun "Turist olsak bizi arabaya alırlar. Sinirleniyorum. Nereden nereye yürüyorum. En son yolun ortasına geçtim taksicilere 'ya bana vuracaksınız ya da beni alacaksınız' dedim. Taksicilerden çok şikayetçiyim" diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri saat 14.00'da Şişli'de denetim yaptı. Denetimde durdurulan taksilerde ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri ve yolculuk esnasında cep telefonu kullanımına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetim sonucunda muayenesiz bir taksiye 427 lira, trafik levhalarına uymayan bir kişiye 196 lira, seyir halinde cep telefonu kullanan taksi şoförüne 427 lira, 7 kişiye ise emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 196 lira ceza yazıldı. Denetimlerde toplamda 2 bin 422 lira idari para cezası uygulandı.

"TAKSİCİLER ARASINDAKİ ÇÜRÜK ELMALARI SEÇELİM"

Taksici Hacı Kanbay "Taksiciler arasındaki çürük elmaları seçelim. Ben bugün bir şeye şahit oldum. Birisi ülkeye misafir gelmiş ülkeme döviz bırakıyor. İki turist aile vardı. Bir aileyi ben aldım başka bir taksici çağırdım, diğerini de o aldı. Gittiğimiz yer 101 lira yazdı. O taksici ise 200 lira alarak gitti. Yakışıyor mu bu? Plakasını alsaydım bunun hesabını soracaktım. Taksicilerin içerisinde kötü insanlarımız var" diye konuştu.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan Bahadır Güven "Doğal olan ve gereken emniyet kemeri takmak. Taksici olduğumuz için bagajdan valiz çıkarıyoruz o anda emniyet kemereni çıkardım. O esnada ekipler cezayı kesti" dedi.

Taksici Tarık Güray "Bu olaylardan dolayı iyi de yanıyor kötü de yanıyor. Başkaları kötülük yaptığı zaman taksi camiasına mal ediliyor. Herkes kendi hak kazancı ile çalışmalı" diye konuştu.

"YA BANA VURACAKSINIZ YA DA BENİ ALACAKSINIZ"

Taksi bulamadığını ifade eden Remziye Yorgun "Turist olsak arabaya alırlar bizi. Sinirleniyorum. Nereden nereye yürüyorum. En son yolun ortasına geçtim taksicilere; ya bana vuracaksınız ya da beni alacaksınız dedim. Taksicilerden çok şikayetçiyim" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TAKSİLERE DENETİM TURİST OLSAK BİZİ ARABAYA ALIRLAR - Son Dakika

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