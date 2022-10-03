İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 29 Eylül'de İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde, gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşıldı. Operasyonda B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin TEM Şube'deki sorgusu dün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre; tutuklananlar arasında bulunun C.K. hakkında terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla birden çok soruşturma yürütüldü. C.K.'nın, 7 yıl önce polis üniforması giyerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda keşif yaptığı ileri sürüldü.