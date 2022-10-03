İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

03.10.2022 15:53

İstanbul Şişli’de terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 29 Eylül'de İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde, gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşıldı. Operasyonda B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin TEM Şube'deki sorgusu dün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre; tutuklananlar arasında bulunun C.K. hakkında terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla birden çok soruşturma yürütüldü. C.K.'nın, 7 yıl önce polis üniforması giyerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda keşif yaptığı ileri sürüldü.

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Kaynak: ANKA

Operasyon, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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