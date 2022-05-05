İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TORPİL ATANLARI ALIKOYAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TORPİL ATANLARI ALIKOYAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

05.05.2022 18:55

ŞİŞLİ'de, iş yerlerine torpil attıkları iddiasıyla yaşı küçük 3 kişiyi depoda alıkoydukları için yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'de, iş yerlerine torpil attıkları iddiasıyla yaşı küçük 3 kişiyi depoda alıkoydukları için yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerine torpil atılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda, yaşı küçük 4 kişi kaldırımda yürürken, arkalarından gelen bir kişi çiğ köfteci olarak faaliyet gösteren iş yerinin açık kapısından içeri torpil atıp kaçtı. Bunun üzerine iş yerinden dışarı çıkan 3 kişi, torpil atanların peşine düştü. İş yeri sahibi ile 2 oğlu, kısa süren kovalamacanın ardından yakaladıkları E.O, M.T.K. ve F.E'yi zorla çiğ köfteciye soktu. Y.E.İ ile oğulları E.İ. ve Y.İ., iş yerlerine sürekli torpil atıp müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle, 3 kişiyi dakikalarca darp etti. Darp edilen gençlerden biri bir boşluktan yararlanarak cep telefonuyla babasını aradı. Bunun üzerine iş yerine gelen baba, gençleri kurtardıktan sonra polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek gözaltına alınan iş yeri sahibi ile oğulları, 'kasten yaralama" ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerine torpil atılma anları iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken, arkadan gelen bir kişi çiğ köfteciye torpil atarak kaçmaya başlıyor. Grup önündeki 2 kişi de torpil atan kişinin arkasından koşarken, arkadaki 2 kişi yürüyüşlerine devam ediyor. Bu sırada iş yerinden çıkan 3 kişi kaçanların peşine düşüyor. İş yeri sahibi ile oğulları, arkada yürüyen 2 kişi ile torpil atanla birlikte kaçan 1 kişiyi yakalayarak zorla iş yerine sokuyor.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TORPİL ATANLARI ALIKOYAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TORPİL ATANLARI ALIKOYAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TORPİL ATANLARI ALIKOYAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TORPİL ATANLARI ALIKOYAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TORPİL ATANLARI ALIKOYAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST - Son Dakika


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