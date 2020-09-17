İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YABANCI UYRUKLU KADINI OTOMOBİLDEN ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YABANCI UYRUKLU KADINI OTOMOBİLDEN ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Köpek saldırısına uğrayan kadını yardım bahanesiyle aracına alıp, taciz etmeye çalıştığı iddia edildi.

Köpek saldırısına uğrayan kadını yardım bahanesiyle aracına alıp, taciz etmeye çalıştığı iddia edildi.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de yabancı uyruklu kadını hareket halindeki otomobilden atan şüpheli yakalandı. Kadının şikayetçi olmaması üzerine şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Şişli Odesa Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'de çalıştığı işyerinden çıkan K.M.K isimli kadın sokak köpeğinin saldırısına uğradı. R.P. isimli kişi ise yardım bahanesiyle kadını otomobiline alarak yola çıktı. Otomobil sürücüsü bir süre sonra kadını taciz etmeye başladı. Tacize maruz kalan kadın ise yaşadığı korku nedeniyle sürücüyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine sürücü kadını hareket halindeki otomobilden aşağı attı. Otomobilden birinin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise otomobilin plakasını tespit ederek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli R.P. yakalanarak gözaltına alındı. Ancak K.M.K.?nin şikayetçi olmaması üzerine, R.P. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YABANCI UYRUKLU KADINI OTOMOBİLDEN ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sarıyer, Köpek, Taciz, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YABANCI UYRUKLU KADINI OTOMOBİLDEN ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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