Son Dakika Haberleri: İstanbul Şişli'de Yangın

İstanbul Şişli'de Yangın

47 dakika önce

İstanbul DHA - ŞİŞLİ Feriköy'de 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı.

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İstanbul DHA - ŞİŞLİ Feriköy'de 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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