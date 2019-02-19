İstanbul Şişli'de Yangın
47 dakika önce
İstanbul DHA - ŞİŞLİ Feriköy'de 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı.
İstanbul DHA
- ŞİŞLİ Feriköy'de 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:20 Kaynak: DHA
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