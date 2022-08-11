İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI

11.08.2022 07:57

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe Mahallesi'nde yapılan genel emniyet ve asayiş denetimlerinde bin 705 kişi sorgulandı.

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe Mahallesi'nde yapılan genel emniyet ve asayiş denetimlerinde bin 705 kişi sorgulandı. Yapılan denetimde, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.

Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe Mahallesi'nde 5 sabit nokta ve caddede; narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için denetim yapıldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.

Denetimler sonucu, 1 kişiye dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, 1 yoklama kaçağı yakalandı. 3 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI Şişli'de emniyetten dar alan uygulaması: 1705 kişi sorgulandı Şişli'de emniyetten dar alan uygulaması: 1705 kişi sorgulandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI - Son Dakika
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