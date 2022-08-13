Boşalan lise binası kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boşalan lise binası kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi

13.08.2022 09:19
Boşalan lise binası kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi

İstanbul Şişli'de yeni bina yapılacağı için boşaltılan Şişli Anadolu Lisesi'nin eski binası, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi.

Boşalan lise binası, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de yeni bina yapılacağı için boşaltılan Şişli Anadolu Lisesi'nin eski binası kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Geçtiğimiz aylarda boşaltılan binanın çatısındaki tuğlaları dahi yağmalamak için gelen şahıslara karşı mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda yeni binası yapılmak üzere geçici olarak başka bir yere taşınan Şişli Anadolu Lisesi'nin eski ve boşaltılan binası kimliği belirsiz şahıslar tarafından talan edildi. Talan edilen okul binasının içerisine de giren kişiler, içeride bulunan eşyaları kırıp dökerek, okulun camlarını kırdı. Edinilen bilgiye göre zaman zaman okulun çatısına da çıkan kişileri gören vatandaşlar olaya ilişkin şikayetçi oldu.

Konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Emine Uysal "Bu okula sürekli gelip çatısına çıkıyorlar. Çatıdaki tuğlaları kaldırıp altındakileri dahi söküyorlar. Polisler geldiğinde kaçıyorlar ama sonra tekrar aynı şeyler oluyor. Yapanları tanımıyorum ama bir şeyler çalıyorlar. Ben kim olduklarını bilmiyorum ama bir şeyleri çalıp götürüyorlar sürekli. Genelde gece oluyor galiba, içeri girenleri görmedim ama çatıdakileri görüyorum. Burası bir an önce ya yıkılsın ya yapılsın çünkü bizim mahallemize uygun bir durum değil. Rahatsız oluyoruz. Sürekli burada korku yaşamak zorunda değiliz. İnşallah yetkililer gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

Kim ya da kimler tarafından zarar verildiği henüz tespit edilemeyen Şişli Anadolu Lisesi binasının talan olmuş halinden şikayetçi olan mahalle sakinleri olayın bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklediklerini dile getirdiler.

YORUMLAR
500
'Siber güvenlik lisesi' tercihte ön sıralarda yer alıyor 'Siber güvenlik lisesi' tercihte ön sıralarda yer alıyor İGDAŞ'tan Şişli'de Delinen Doğal Gaz Borusuyla İlgili Açıklama: 'Yaşanan Durumdan Abonelerimiz Etkilenmemiştir' İGDAŞ'tan Şişli'de Delinen Doğal Gaz Borusuyla İlgili Açıklama: 'Yaşanan Durumdan Abonelerimiz Etkilenmemiştir'
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşalan lise binası kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
05:37 Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı
03:25 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddiası sonrası kamera karşısına çıktı: PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik?
01:15 Kadir İnanır bir deri bir kemiğe döndü!
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 09:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Boşalan lise binası kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement