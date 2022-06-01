İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI

01.06.2022 15:51

? ŞİŞLİ'de, para ve cep telefonu çalan şüpheli elindeki gül dövmesinden tespit edilerek, yakalandı.

? ŞİŞLİ'de, para ve cep telefonu çalan şüpheli elindeki gül dövmesinden tespit edilerek, yakalandı.

Kuştepe Mahallesi'nde 23 Mayıs günü, saat 05.30 sıralarında, penceredeki demir korkuluklardan tırmanarak eve giren şüpheli, cep telefonu, 110 Euro, 700 Dolar, 825 lira ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarını çaldı.

Şikayet üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli, elindeki gül dövmesinden tespit edildi. E.Ç., 30 Mayıs'ta Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde yakalandı. Benzer suç kayıtları olduğu anlaşılan E.Ç., tutuklandı.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI

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Hırsızlık yapan adam, elindeki gül dövmesi yüzünden kıskıvrak yakalandı! Hırsızlık yapan adam, elindeki gül dövmesi yüzünden kıskıvrak yakalandı! Elindeki dövme, hırsızı ele verdi Elindeki dövme, hırsızı ele verdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI - Son Dakika


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