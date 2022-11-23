Mecidiyeköy'de feci kaza! 13 araç birbirine girdi

Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 13 araç zincirleme kaza yaptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi. Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi.

1'İ BEBEK 8 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan kazanın ardından araçlarda sıkışan 1'i bebek toplam 8 kişinin olay yerindeki itfaiye tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yaralı 8 kişi, aralarında hafif yaralıların da olduğu diğer kişilerle hastaneye sevk edildiği bildirildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.