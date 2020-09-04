İSTANBUL-ŞİŞLİ ÖĞRETÖMENEVİ'NDE OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-ŞİŞLİ ÖĞRETÖMENEVİ'NDE OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Şişli Öğretmenevi'nin bahçesinde park halinde bulunan otomobillerin üzerine ağaç devrildi.

Şişli Öğretmenevi'nin bahçesinde park halinde bulunan otomobillerin üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 4 otomobil hasar gördü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi'nde bulunan Şişli Öğretmenevi'nde meydana geldi. Öğretmenevinin bahçesinde park halinde bulunan otomobillerin üzerine, kökünden kopan çınar ağacı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken öğretmenevinin otoparkında park halinde duran 4 otomobil hasar gördü. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye devrilen ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Devrilen ağaç, kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

Olayı gören bir kişi, 'Ağaç bir anda kökünden sökülüp yere düştü. Dışarıdan bir müdahale olmadı. Büyük bir ses çıktı. Ardından herkes oraya koştu" diye konuştu.

İSTANBUL-ŞİŞLİ ÖĞRETÖMENEVİ'NDE OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ ÖĞRETÖMENEVİ'NDE OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika

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