İstanbul siyah bulutların altında - Eminönü'den Çamlıca Camii
1 saat önce
Eminönü'den Çamlıca camisinin görüntüleri İSTANBUL - Sağanak yağış etkili oluyor.
Eminönü Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:55 Kaynak: AA
'den Çamlıca
camisinin görüntüleri İSTANBUL - Sağanak yağış etkili oluyor.
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