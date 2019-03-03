İstanbul- Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı
1 saat önce
İstanbul- (Çocukların fotoğraflarıyla) SOBADAN ZEHİRLENEN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDIYılmaz BEZGİN -Murat SOLAKİSTANBUL, (DHA)Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin...
İstanbul- (Çocukların fotoğraflarıyla) SOBADAN ZEHİRLENEN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI
Yılmaz BEZGİN -Murat SOLAKİSTANBUL, (DHA
) Sancaktepe
'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp
'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenazeler bugün ikindi namazına müteakip, Samandıra Merkez
Ebu Bekir Sıddık Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Samandıra Mezarlığı'na defnedilecek.
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-Çocukların fotoğrafları
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:49 Kaynak: DHA
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