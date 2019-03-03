Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı

İstanbul- Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı

1 saat önce

İstanbul- (Çocukların fotoğraflarıyla) SOBADAN ZEHİRLENEN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDIYılmaz BEZGİN -Murat SOLAKİSTANBUL, (DHA)Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin...

İstanbul- (Çocukların fotoğraflarıyla) SOBADAN ZEHİRLENEN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Yılmaz BEZGİN -Murat SOLAKİSTANBUL, (DHA)

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler bugün ikindi namazına müteakip, Samandıra Merkez Ebu Bekir Sıddık Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Samandıra Mezarlığı'na defnedilecek.

Ek görüntü

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-Çocukların fotoğrafları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:49 Kaynak: DHA

Adli Tıp, DHA, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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