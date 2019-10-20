Son Dakika Haberleri: İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak
Son Dakika Güncel İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak

İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak

42 dakika önce

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile temel anlaşmanın yapıldığı ve önümüzdeki yıl sonundan itibaren İstanbul-Soçi arasında Feribot turlarına başlanabileceği açıklandı.

İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak, System.String[]

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile temel anlaşmanın yapıldığı ve önümüzdeki yıl sonundan itibaren İstanbul- Soçi arasında Feribot turlarına başlanabileceği açıklandı.


Rusya'nın Karadeniz Turları Genel Müdürü Viktor Glukhovshchenko, Rusya'nın deniz yolu taşımacılığı ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye ile Rusya'nın deniz taşımacılığı konusunda resmi anlaşmaya vardığını söyleyen Viktor Glukhovshchenko, önümüzdeki yıl tüm detaylar üzerine uzlaşmaya varıldıktan sonra 2020 yıl sonuna doğru İstanbul - Soçi feribot seferine başlanabileceğini söyledi. - MOSKOVA

İstanbul, Türkiye, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Dışişleri'nden Trump'ın skandal mektubuna yorum: Diplomasi kitaplarına girer
PKK'nın elebaşından, geri çekilmesi beklenen teröristlere "Çıkmayın" talimatı geldi (Havadan fotoğraflarla) İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:28:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]