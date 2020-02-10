İstanbul, Sofya arasındaki organ nakli çetesi çökertildi - Son Dakika

İstanbul, Sofya arasındaki organ nakli çetesi çökertildi. Sahte belgelerle akraba gibi gösterdikleri kişilere organ nakli yaptırmak isteyen kişiler, İstanbul polisi ve Bulgaristan polisi işbirliği ile çökertildi. Operasyonda, yakalan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon anı kamerada.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan Emniyet Birimlerinin Bulgar vatandaşlarının İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırdıklarını bildirmeleri üzerine, elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçti. "Organ ve Doku Ticareti" konusu ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde; F.Ö.(55) isimli Türk vatandaşı bir kadın şahsın İstanbul'da faaliyet gösteren ve aynı zamanda Bulgaristan Sofya'da da kliniği bulunan özel bir hastanede sigortalı olarak çalıştığı, Bulgaristan vatandaşı olan ve organ nakline ihtiyacı olan alıcıları Bulgaristan'daki klinik vasıtası ile temin edip aynı hastanenin İstanbul'da bulunan organ nakli birimine yönlendirdiği, daha sonra organ nakline ihtiyacı olan hastanın daha önceden tanımadığı ve aralarında hiçbir tanışıklık ve akrabalık bağı olmayan ancak organ nakli için kan grubu ve diğer şartları uygun olan bir vericiyi temin edip sahte belgelerle alıcı ve vericileri bazen karı-koca bazen de kardeş gibi gösteren belgeler ile görev yaptığı hastaneyi de kandırdığı ve aralarında akrabalık bağı olması sebebiyle alıcı ve vericiyi Etik Komisyonu Kuruluna göndermeden ilgili mevzuat gereği direkt nakil yaptırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

1 Şubat günü F.Ö. isimli şahsın böbrek alıcısı K.L.D.(37) isimli Bulgaristan vatandaşı erkek şahıs ile böbrek vericisi K.L.D. (41) isimli Bulgaristan vatandaşı kadın şahsı kardeş göstermek suretiyle böbrek nakli yaptırmak için getirdiği tespit edildi. Yapılan operasyonda F.Ö. isimli şahıs hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon öncesi, hastane yetkililerinin böbrek nakli için gelen şahıslara ait belgeleri polisle paylaştığını öğrenen F.Ö isimli şahıs böbrek alıcısı K.L.D.(37) ile böbrek vericisi K.L.D. (41) ve yanlarında bulunan şahısların yakalanmaması için derhal hastaneden çıkararak kaçırdığı tespit edildi. Ayrıca, alıcı olan K.L.D.(37), yanında bulunan T.G.P.(29), A.G.P.(31) ve A.S.M.(38) isimli Bulgaristan vatandaşları Türkiye'den kaçmaya çalışırken, Kapıkule Sınır Kapısında yakalanmış, yine şahıslara aracılık yaptığı tespit edilen F.Ö. isimli şahsın eşi M.Ö.(60)'da yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte belgelerle organ nakli yaptırmak istemişler

Yapılan kontrollerde, böbrek vericisi K.L.D. (41) isimli şahısların hastaneye vermiş oldukları belgelerin orijinal olmadığı tespit edilmiş, akraba olarak görünmek suretiyle sahte belge tanzim ederek "Doku ve Organ Ticareti" suçu işlendiği tespit edildi. Böbrek vericisi şahsın gerçek kimliğinin Z.Y.I.(37) olduğu ve şahsın operasyon aşamasında gerçek kimliği tespit edilmeden Türkiye'den çıkış yaparak kaçtığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu da, F.Ö. isimli şahsın daha öncesinde de 2 farklı olayda şahısları akraba göstermek suretiyle böbrek nakli yaptırdığı tespit edildi. Operasyonda 17.130 euro paraya ve şahısların cep telefonlarına el konuldu.

6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Emniyette işlemleri biten 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi. F.Ö., T.G.P., A.G.P., A.S.M. ve M.Ö. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezeevine gönderildi. Böbrek alıcısı K.L.D.(37) isimli Bulgaristan vatandaşı şahıs hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)