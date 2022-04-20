Kovid-19 nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferleri 25 Nisan'da başlıyor - Son Dakika
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Kovid-19 nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferleri 25 Nisan'da başlıyor

20.04.2022 12:27
Kovid-19 nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferleri 25 Nisan'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Şubat 2017'den itibaren İstanbul (Halkalı)-Sofya hattında her gün karşılıklı ulaşım sağlayan İstanbul Sofya Ekspresi seferlerinin, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 11 Mart 2020'de geçici olarak durdurulduğu anımsatıldı.

Demir yoluyla yolcu taşımacılığında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı İstanbul Sofya Ekspresi'nin yeniden yolcularla buluşmaya hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul Sofya Ekspresi'nin 25 Nisan'dan itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı. İstanbul Sofya Ekspresi, İstanbul'dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 09.35'te varacak. Tren, Sofya'dan 18.30'da hareket edecek, İstanbul'a 05.34'te ulaşacak. İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul'dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varacak. Tren biletleri ise İstanbul'da Sirkeci ve Halkalı ile Ankara, Eskişehir'deki gişelerden satın alınabilecek."

Yataklı ve kuşetli vagonlardan oluşan İstanbul Sofya Ekspresi'nin salgın öncesi dönemde oldukça talep gördüğü hatırlatılan açıklamada, 2017-2020 döneminde yaklaşık 65 bin yolcunun seyahat ettiği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferleri 25 Nisan'da başlıyor
Kovid-19 nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferleri 25 Nisan'da başlıyor

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferleri 25 Nisan'da başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferleri 25 Nisan'da başlıyor - Son Dakika
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