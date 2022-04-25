İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı - Son Dakika
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İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı

25.04.2022 23:39

PANDEMİ nedeniyle 2 yıldır ara verilen İstanbul Sofya Expres seferlerine yeniden başlandı.

PANDEMİ nedeniyle 2 yıldır ara verilen İstanbul Sofya Expres seferlerine yeniden başlandı. İlk tren seferinin yola çıkması nedeniyle tören düzenlendi.

İstanbul Halkalı'dan Sofya'ya yolcu taşıyan İstanbul Sofya Expres seferlerine pandemi nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde ara verildi. Normalleşmenin ardından Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan görüşmeler sonrası seferlerin yeniden başlamasına kararlaştırıldı. İlk trenin yola çıkması nedeniyle Halkalı Tren İstasyonu'nda saat 21.00'de tören düzenlendi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük törende yaptığı konuşmada, "TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve günde ortalama 600 binden fazla yolcu, 200 yük tren seferi ile 91 bin ton yükü ulaştırdığımız yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerimiz ile sınırları aşmaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız uluslararası yolcu taşımalarımızı da bugün yeniden başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen İstanbul Sofya Ekspresi'ni de farklı rotaların önünü açma yolundaki ilk adım olarak görüyoruz. İstanbul-Sofya Ekspresi'nin ülkemiz ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini demiryolu ile sağlaması açısından da ayrı bir önemi bulunmakta. 2017-2020 yılları arasında 65 bin yolcuyu taşıdığımız İstanbul Sofya Ekspresi'nin aynı yoğun ilgi ile karşılanacağına eminiz" dedi. Törenin ardından yola çıkan İstanbul Sofya Expres, yetkililer ve davetliler tarafından uğurlandı.


İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı
İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı
İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı
İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı
İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı
İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı
İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı
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İstanbul, Pandemi, Tören, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı - Son Dakika


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