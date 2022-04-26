İstanbul-Sofya tren seferleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen İstanbul- Sofya Ekspresi, salgın nedeniyle verdiği 2 yıllık aradan sonra ilk seferine çıktı.

Demir yolu ile yolcu taşımacılığında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı İstanbul-Sofya Ekspresi'ni ilk seferine TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük uğurladı.

Uğurlama töreninde konuşan Pezük, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ve günde ortalama 600 binden fazla yolcu, 200 yük tren seferi ile 91 bin ton yükü ulaştırdıkları yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleri ile sınırları aşmaya devam ettiklerini söyledi.

Salgın döneminde yolcu sayılarında önemli oranlarda düşüşler yaşadığını hatırlatan Pezük, "2022 yılının ilk 3 ayındaki toplam yolcu sayımızın salgın öncesi 2019 yılının aynı dönemindeki toplam sayısını geçmesi, gar ve istasyonlarımızdaki yolcu trafiğinin artması bizler için son derece mutluluk verici." dedi.

Pezük, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin yolcular tarafından sabırsızlıkla beklendiğini ifade ederek, salgın öncesi her gün karşılıklı işlettikleri İstanbul-Sofya Ekspresi'nin verdiği 2 yıllık aranın son bulduğunu bildirdi.

Çevre kirliliğine karşı diğer ulaşım türlerine göre daha çok tercih edilen demir yolu taşımacılığının, ekonomik ve güvenli yönüyle ön plana çıktığını aktaran Pezük, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sınırları gereği Asya-Avrupa kıtalarında bulunan toprakları ile jeopolitik konum avantajı ve son 19 yılda demir yollarına yapılan önemli yatırımlar sayesinde uluslararası demir yolu operasyonları başarıyla yürütülmektedir. Ülkemizde demir yollarına yapılan yatırımlar neticelerini birer birer verirken, Avrupa-Asya arasında doğal köprü pozisyonu, demir yolu bağlantısıyla daha da perçinlenmektedir.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak, Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin oluşturduğu demir yolu taşımalarından daha fazla pay almak, bölgesel bir lojistik aktör olmak, ihracatçımıza ve sanayicimize ekonomik, kaliteli ve güvenli bir lojistik hizmet sunmak amacıyla projeler geliştiriyoruz. Artık ülkemizin çok uzağındaki coğrafyalarda, demir yolları ile lojistik operasyonlar gerçekleştirerek sanayicimize, ihracatçımıza küresel anlamda rekabet etmeleri için destek oluyoruz."

" Marmaray'dan 1.765 yük treni geçiş yaptı"

Hasan Pezük, demir yolu sektöründe taşımacılık ve altyapı alanlarında yapılan iyileştirmeler ve modlar arası tercih edilme trendindeki artış sonucunda 2021 yılında bir önceki yılın taşımalarına göre yüzde 11'lik artışla tüm zamanların en yüksek taşıma rekorunu kırarak toplam 33,2 milyon ton yük taşındığını belirtti.

Pezük, geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 4,3 milyon ton olarak gerçekleşen uluslararası yük taşımasının ihracat ürünlerine ve ülke ekonomisine demir yolunun verdiği katkıyı göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa ve Asya arasında kesintisiz demir yolu olanağı sağlayan Marmaray'ın en önemli ulaşım yatırımlarından birisi olduğuna dikkati çeken Pezük, şöyle devam etti:

"Açılışından bu yana 685 milyon yolcu taşınan Marmaray'da 1 Nisan 2022 tarihinde günlük 648 bin yolcu sayısı ile rekor tazeleyerek günde bir milyon yolcu hedefine daha da yaklaşmış bulunmaktayız. Yük taşımacılığı da yapılan Marmaray'dan, yük treni geçmeye başladığı 17 Nisan 2020'den bugüne kadar Avrupa yönüne 924, Asya yönüne 841 olmak üzere toplam 1765 yük treni geçiş yaptı.

Büyük çoğunluğu uluslararası yük olan 1765 tren ile 1 milyon 42 bin ton yük Marmaray sayesinde hızlı ve ekonomik şekilde iki kıta arasında geçiş yaptı.

Günde ortalama 600 binden fazla yolcu taşıdığımız; yüksek hızlı trenler, ana hat, bölgesel ve kent içi yolcu trenlerimizde vatandaşlarımıza hızlı, konforlu ve ekonomik yolculuk imkanı sunmaktayız. Ülkemize ulaşımda çağ atlatan YHT'lerle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya- Karaman ve İstanbul-Konya-Karaman, Ankara- Eskişehir güzergahında günde ortalama 22 bin 500 yolcu taşırken bugüne kadar 63 milyon vatandaşımızı YHT konforu ve hızıyla buluşturduk."

"İstanbul-Sofya Ekspresi'nin aynı yoğun ilgi ile karşılanacağına eminiz"

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük, salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları uluslararası yolcu taşımalarına yeniden başlatmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen İstanbul-Sofya Ekspresi'ni de farklı rotaların önünü açma yolundaki ilk adım olarak gördüklerini söyledi.

İstanbul-Sofya Ekspresi'nin Türkiye ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini demir yolu ile sağlaması açısından ayrı bir önemi bulunduğunu vurgulayan Pezük, "2017-2020 yılları arasında 65 bin yolcuyu taşıdığımız İstanbul-Sofya Ekspresi'nin aynı yoğun ilgi ile karşılanacağına eminiz. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Trenlerimiz bölgedeki şehirlerimizin ticaret hayatına olumlu katkılar sağlayacak, turizm potansiyellerini de kuşkusuz geliştirecektir." diye konuştu.

Pezük, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin biletlerinin İstanbul'da Halkalı, Sirkeci ve yakında Söğütlüçeşme istasyonlarından, ayrıca Ankara, Eskişehir, İzmir gibi merkezlerle beraber toplam 22 adet uluslararası bilet satışı yapan gişelerden satın alınabileceğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, İstanbul-Halkalı kalkışlı hareket ederek Bulgaristan'ın Sofya kentine değin yaklaşık yarım gün süren ekspres, yolcularına keyifli bir seyahat sunuyor.

Halkalı, Çerkezköy, Alpullu, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad, Plovdiv, Pazarcık, Sofya güzergahında ilerleyen tren; İstanbul'dan 21.40'ta kalkıp Sofya'ya 09.35'te, Sofya'dan 18.30'da hareket edip İstanbul'a 05.34'te ulaşıyor.