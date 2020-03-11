İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi - Son Dakika

İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi

6 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle İstanbul- Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alınmaya devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin seferlerine, koronavirüs nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi. Diğer taraftan, Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de bir süre önce koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu" denildi.

TRENLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ayrıca, virüse karşı tüm trenlerin dezenfekte edildiği belirtilerek, "Yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray'da 430 bin ve Başkentray'da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin seferleri bitiminde günlük temizlikleri hijyen kurallarına uygun olarak detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesi nedeniyle rutin temizliklerin yanı sıra insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte edilmektedir. Öte yandan, koronavirüse karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra bireysel çabaların çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle, yolcular ve personel, el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş, videolarla bilinçlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.


İstanbul, Türkiye, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
22:32 Beyoğlu'nda bir iş yerindeki tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı
22:32 Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
22:30 Beyoğlu'nda tatlıcıda parlayan tüp paniğe sebep oldu
22:30 Fransa'da terör kurbanlarını anma töreni düzenlendi
22:28 Muğla'da okul pansiyonunda gece deprem tatbikatı yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:35:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]