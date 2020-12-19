İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasında sakin bir gün geçiriyor - Son Dakika

İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasında sakin bir gün geçiriyor

19.12.2020 12:27
İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasında sakin bir gün geçiriyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sakin bir gün geçiriyor.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en yoğun bölgelerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta sonları İstanbul'un en yoğun bölgelerinden olan Beykoz'da sahillerin sakin olduğu görüldü. Beykoz'da az sayıda vatandaş, yürüme mesafesindeki bakkal, market ve kuruyemişçilere gitmek için dışarı çıktı.

Güvenlik güçleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar da sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki işyerleri bugünü kapalı geçirdi. Polis ve belediye ekipleri meydan ve caddede denetim yaptı.

Kısıtlama nedeniyle Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ana arterler başta olmak üzere birçok noktada uygulama yaparak sürücüler ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 10.00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çok az sayıda turist, Eminönü, Üsküdar ve Salacak sahilinde yürüyüş yapıp fotoğraf çekti. Üsküdar Meydanı'nda polis ve zabıta ekipleri dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardığı görüldü.

E-5 ve Vatan Caddesi gibi ana arterler ise neredeyse boş kaldı. Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü.

İstanbul, Türkiye, Beykoz, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasında sakin bir gün geçiriyor - Son Dakika


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