İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3) - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un birçok cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde başladı. Bu kapsamda, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü. Taksim, Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde polis ekiplerinin araçlardan anons yaptığı dikkati çekerken, saat 20.00'ye doğru sokaklarda da insan yoğunluğunun azaldığı görüldü. Kentin birçok noktasında paket servis hizmetinde çalışan motorlu kuryelerin hareketliliği gözlenirken, polis ekipleri de durdurdukları sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlamanın başlamasıyla Silivri'nin merkezi ve sahil şeridinde de sessizlik yaşandı. Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı, iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi. Kısıtlama, yarın saat 05.00'da sona erecek.