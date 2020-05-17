İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DENETİMLERİ GECE  DE DEVAM ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DENETİMLERİ GECE DE DEVAM ETTİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri gece saatlerinde de denetimlerini sürdürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri gece saatlerinde de denetimlerini sürdürdü.
İstanbul genelinde 39 ilçede ana noktalarda denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Denetim yapılan noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına kurulan kontrol noktasında polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerinin evrak ve kimlik kontrollerini yaptı. Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ise cezayı işlem uygulanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:54 Kaynak: DHA
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