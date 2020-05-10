İstanbul, sokağa çıkma yasağının son gününe uyandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Şehrin önemli mekanlarından olan Eminönü, Karaköy, Beşiktaş Meydanları ile Barbaros Bulvarında sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan Koronavirüs - COVİD 19- salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda 4 gün ve 3 gün ilan edilen kısıtlamanın bu hafta 2 gün süreceği öğrenilmişti.

23 büyükşehir ve 1 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da sona erecek. Resmi kayıtlara geçen bilgilere göre 65 milyona yakın vatandaşın evde kaldığı öğrenildi. Kısıtlamanın son gününde ise İstanbul'da bir sessiz bir havanın sakin olduğu görüldü.

Kentin önemli mekanlarından olan Eminönü, Karaköy, Meydanı ile Barbaros, Beşiktaş Bulvarı ve Vatan Caddesindeki sessizlik kameralara yansıdı. Ana arterlerde ve belirli noktalarda bulunan polis ekiplerinin de kontrollerine devam ettikleri görüldü.

(Davut Has/İHA)