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İstanbul sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

1 saat önce

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışmaİstanbul'un Şişli ilçesinde, iki grup arasında, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

İstanbul'un Şişli ilçesinde, iki grup arasında, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası çete olduğu belirlenen, 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise çatışma başladığında 4- 5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, tarafların yanından koşarak, geçtiği yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede koşuşturduğu anlar yer aldı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00 sıralarında, Şişli'ye bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kahvecilik yapan Hüseyin A., kavgada vurularak, yaralandı. Taraflar, bir süre çatıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çete olduğunu belirlediği, aralarında liderinin de bulunduğu, 1'i kadın 13 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden 4 tabanca ele geçirildi.

EMNİYETTE SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Gözaltındaki çete lideri Mutalip B.'nin 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ruhsatsız silah\

İstanbul sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

İstanbul, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
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