İstanbul sokakları boş kaldı - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.



İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul en sakin günlerinden birini yaşadı. İstanbul'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinden dışarı çıkmazken megakent adeta boş kaldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler, insan kalabalığının yoğun olduğu tarihi mekanlar ve balıkçıların çoğunlukta olduğu Haliç üzerindeki köprüler hemen hemen her nokta yasakla sessizliğe büründü. - İSTANBUL