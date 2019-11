İstanbul sokaklarında 'hayati' tehlike

İSTANBUL'da yaşıyorsanız evinizin kapısından adımınızı atar atmaz pek çok tehlike ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Her gün binlerce insanın önünden geçtiği yıkılma tehlikesi olan bakımsız binalardan kopmak üzere olan parçalar, kırık camlar, tehlike saçan rögar kapakları, açık mazgallar, çukurlar, çatlak beton direkler…

Her gün binlerce insan, bu tehlikeli sokaklardan geçerek işine ya da okuluna gitmeye devam ediyor. Özellikle dar sokaklarda bulunan eski binalar yoldan geçen vatandaşların korkulu rüyası oldu. Bunlardan biri ise 5 Ekim'de Kumbaracı Yokuşu sokağında bulunan ve bir bölümü göçen 5 katlı metruk bina. Her an yıkılma tehlikesi bulunan binanın, sokağa bakan arka kısmında ise belediye ekiplerinin sadece demir bariyerlerle aldığı önlem mevcut. Sokaktan geçenler ise her an yaralanma ya da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

Yıkılma tehlikesi olan binaların önünden geçerken tedirgin olduğunu, fakat kaldırımı kapatan bariyerlerin yeterli güvenliği sağlamadığını ifade eden Seda Turgay, "Beni tedirgin ediyor. Çünkü bina önünü kapattıklarında kaldırımı da kapatmış oluyorlar. Trafiğe açık bir alanda bu durum yaşandığında mecburen kaldırımdan çıkıyorsun, bu sefer arabalar ile yüz yüze geliyorsun. Her türlü tehlikedesin yani. Ben küçükken haberlerde inşaatın önünden geçerken bir kızın kafasına cam parçası düşmesiyle hayatını kaybetmesini görmüştüm. O beni çok etkilemişti. O yüzden önü kapatılmayan binaların önünden geçerken yine tedirgin oluyorum. Yine yola çıkıp yürüyorum" dedi.

ÖNLEM ALINMALI

Sedatcan Çoban ise bu tip binaların önlerinin kapatılmasının ve insanların geçişine engel olunmasının çözüm olmadığını dile getirerek, "Örneğin şu anda arkamda gördüğümüz (Kumbaracı Yokuşu Sokak'taki metruk bina) gibi, böyle bir yer de tehlike söz konusu. ve daha yakın zamanda olan depremden sonra da böyle yerlerin çok daha tehlikeli olduğunu düşünmekteyim. Çünkü daha burada az önce kedileri görüyordum açıkçası ve kedilere giderken, buranın neden kapatıldığı hakkında bir yukarı doğru bakında gerçekten hani korktum. Bir anlık gerildim açıkçası. Bunların daha farklı şekillerde önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde sadece önlerinin kapatılarak insanların geçişlerini engellemenin bir çözüm olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

ÇATLAMIŞ BETON DİREKLER HER AN BİR FACİAYA YOL AÇABİLİR

Bir başka tehlike ise sokakta kaldırımın ortasında bulunan, uzun süreden bu yana kullanılmayan çatlak beton direkler. Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Gültekin Sokak'ta kaldırımın ortasına yıllar önce dikilen beton direklerinin birkaç metre uzağına metal direkler dikildi. İşlevsiz kalan beton direklerin kaldırılması adeta unutuldu. Kullanılmayan beton direkteki kablolar da bazı kişiler tarafından çekilerek çalındı. Bu sokakta oturanlar veya bu sokağı kullananlar, sosyal medyada yer yer dikey çatlayan beton direklerinin tehlike yarattığını dile getirirken, bu bölgede oturanlar da aynı direklerden yakındı. Gültekin Sokak'ta iş yeri bulunan Cengiz Bileç, kullanılmayan ancak yıllardan bu yana kaldırılmayan beton direklerinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Bileç, 1999 Gölcük Depremi'nde de burada bulunan beton direkte boylamasına uzanan çatlaklıkları gösterirken, "Avcılar'da minare bile devrilirken, yıllardan bu yana kullanılmadan duran, çatlayan bu direkler ciddi tehdit oluşturuyor. En kısa sürede kaldırılması gerek" dedi.

ELEKTRİK KAÇAĞINA DA NEDEN OLABİLİR

Bu sokağı kullanan Burcu Önder, "Bu direklerin artık burada olmaması gerekiyor. Yenileri dikilmiş. Artık bunların kaldırılması gerek. Görüntü kirliliğinin yanı sıra elektrik kaçağına da neden olabilir. Çevreye, insanlara zarar verebilir" dedi. Sokakta işyeri bulunan Mustafa Altıparmak da, bu direklerin yıllardan bu yana atıl olarak kaldırımın ortasında durduğunu, her an insanların, park edilen araçların veya binaların üzerine devrilebileceğini vurgularken, en kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi.

DÜŞMEK ÜZERE OLAN KIRIK DÖKÜK CAMLAR

Bir başka tehlike ise her gün yüzlerce insanın geçtiği sokaklarda bulunan kırık dökük camlara sahip binalar. Bunlardan biri ise, Yenikapı metro istasyonuna gitmek için pek çok kişinin geçtiği, yoğun insan trafiğinin olduğu sokakta bulunuyor. Bu binadan her an birilerinin kafasına cam parçaları düşebilir ancak bina çevresinde hiçbir güvenlik önlemi yok.

SUR ÇEVRESİNDE TEHLİKELİ OYUN

Topkapı'daki tarihi surların bulunduğu alan ise bir diğer tehlike noktası. Özellikle hafta sonları aileler, etrafı yeşillik olan bu bakımsız surların çevresinde piknik yapıyor. Çocukları ise, her an bir taş parçasının kendilerine isabet edebilecek olmasından habersiz bu alanda oyunlarını oynamaya devam ediyor. Her an insanları ölümle burun buruna getirebilecek bu tehlikelere karşı, ciddi güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

- İstanbul