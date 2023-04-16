İSTANBUL SOKAKLARINDA LÜKS ARAÇLAR, MASKELİ ŞÜPHELİLER, UZUN NAMLULU SİLAHLAR... - Son Dakika
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İSTANBUL SOKAKLARINDA LÜKS ARAÇLAR, MASKELİ ŞÜPHELİLER, UZUN NAMLULU SİLAHLAR...

16.04.2023 10:01

Barış Boyun organize suç örgütünün yeni görüntüleriDerya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da çökertilen Barış Boyun suç örgütü üyelerinin lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi.

Barış Boyun organize suç örgütünün yeni görüntüleri

Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da çökertilen Barış Boyun suç örgütü üyelerinin lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Şüphelilerin korku saçmak için o anlara iliştin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

131 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alındı. Barış Boyun ekibinin söz konusu eylemleri para karşılığı yaptığı, örgüte yeni üyeler kazandırmak için sosyal medyayı aktif kullandıkları, örgüt üyelerinin daha önce terör de dahil olmak üzere farklı suçlara karışmış kişiler olduğu öğrenildi. Öte yandan örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan'ın, Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli Kur'an Kursu hocasının, Beşiktaş'ta Ruby isimli gece kulübü önünde Yasin Keskin'in, Şişli'de Jovan Vukotic'in, Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinden, 7 adet Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomotik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GÖZDAĞI

Soruşturma sürerken yeni eleman toplamak için sosyal medyayı aktif kullanan ve Barış Boyun'a hizmet eden 'Daltonlar' olarak bilinen grup üyelerinin sosyal medyada paylaştıkları bazı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde akşam saatlerinde lüks araçlarla İstanbul sokaklarında konvoy halinde gezen şüphelilerin ellerindeki uzun namlulu silahlarla, açılır tavandan çıkarak poz verdikleri görülüyor. Sosyal medyada canlı yayın açarak ters düştükleri kişilerle bu görüntüleri paylaşan şüphelilerin gözdağı verdiği kaydedildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Tragger, DHA, Güncel, Son Dakika

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