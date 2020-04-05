İstanbul sokaklarında sessizlik hakim - Son Dakika

İstanbul sokaklarında sessizlik hakim
6 saat önce
Taksim Meydanı Koronavirüs önleme tedbirleri kapsamında İstanbulluların "evde kal" çağrılarına uyduğu görülüyor.
Taksim Meydanı
Koronavirüs önleme tedbirleri kapsamında İstanbulluların "evde kal" çağrılarına uyduğu görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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