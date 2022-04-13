İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi - Son Dakika
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İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi

13.04.2022 07:46

Pakistan uyruklu iki kişi İstanbul'da sokakta gezen kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken harekete geçen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen kişileri gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

PAKİSTANLI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan 2 Pakistanlı yakalandı

ZAFER PARTİSİ SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Görüntüler, Zafer Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından paylaşılmıştı. Vatandaşlar ise söz konusu görüntülere yüzlerce yorumlarda bulunarak, videoyla ilgili harekete geçilmesini talep etmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi - Son Dakika


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