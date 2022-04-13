İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi - Son Dakika

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

PAKİSTANLI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ZAFER PARTİSİ SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Görüntüler, Zafer Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından paylaşılmıştı. Vatandaşlar ise söz konusu görüntülere yüzlerce yorumlarda bulunarak, videoyla ilgili harekete geçilmesini talep etmişti.