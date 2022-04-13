İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntüler, Zafer Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından paylaşılmıştı. Vatandaşlar ise söz konusu görüntülere yüzlerce yorumlarda bulunarak, videoyla ilgili harekete geçilmesini talep etmişti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi - Son Dakika