İSTANBUL-SOMA'DA HAYATINI KAYBEDEN 301 MADENCİ KADIKÖY'DE ANILDI - Son Dakika

SOMA'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci Kadıköy'de anıldı.

Kadıköy'de toplanan bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, Soma'da 6 yıl önceki maden faciasında hayatını kaybedenleri Kadıköy Meydanı'nda andı. Beşiktaş İskelesi'ne gelen grup buradan Kadıköy Meydana yürümek istedi. Polis yürümek isteyen gruba sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Polis kontrolü eşliğinde Kadıköy Meydanına gelen grup basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasından sonra grup sorunsuz şekilde dağıldı.