İstanbul Son 1 Ayda Sigara ve İçki Kaçakçılığından 73 Kişi Gözaltına Alındı
57 dakika önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı.
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık
tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı. Polis
ekipleri aynı tarihler arasında yaptığı operasyonlarda 42 bin 6 paket kaçak sigara, 38 bin 697 kaçak puro, 4 milyon 963 bin 500 makaron, 9 kilo 829 gram tütün, 4 bin 865 şişe kaçak ve sahte içki ile 10.165 litre metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 73 şüpheliden, 11'i sevk edildikleri adliyelerde tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 57 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa' göre işlem başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:53 Kaynak: DHA
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Oyuncu Saruhan Hünel, Darp ve Tehdit Davasında Beraat Etti
Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı