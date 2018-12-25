Son Dakika Haberleri: İstanbul Son 1 Ayda Sigara ve İçki Kaçakçılığından 73 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Son 1 Ayda Sigara ve İçki Kaçakçılığından 73 Kişi Gözaltına Alındı

57 dakika önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı tarihler arasında yaptığı operasyonlarda 42 bin 6 paket kaçak sigara, 38 bin 697 kaçak puro, 4 milyon 963 bin 500 makaron, 9 kilo 829 gram tütün, 4 bin 865 şişe kaçak ve sahte içki ile 10.165 litre metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 73 şüpheliden, 11'i sevk edildikleri adliyelerde tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 57 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:53 Kaynak: DHA

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