Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sosyal Medyada Silah Satanlara Operasyon

İstanbul- Sosyal Medyada Silah Satanlara Operasyon

1 saat önce

Haber- Çağatay KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ- İstanbul DHAİstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul- Sosyal Medyada Silah Satanlara Operasyon, System.String[]
Haber- Çağatay KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ- İstanbul DHA

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit etti. Şüpheli 48 kişi hakkında alınan arama kararı üzerine sabah saatlerinde il genelinde operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam eden operasyon kapsamında şuana kadar 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerinde yasadışı tabanca ve tüfek bulunan şüpheliler gözaltına alınacağı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:54 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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