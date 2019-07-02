Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-SOSYAL MEDYADA SURİYELİ PROVOKASYONUNA 2. OPERASYON
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL-SOSYAL MEDYADA SURİYELİ PROVOKASYONUNA 2. OPERASYON

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yaptığı operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yaptığı operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere 30 Haziran'da operasyon düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İkitelli Gençlik Grubu' isimli 58 kişinin bulunduğu bir whatsapp grubu üzerinden olayları büyütmeye çalıştığı tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri dün düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL-SOSYAL MEDYADA SURİYELİ PROVOKASYONUNA 2. OPERASYON
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu "Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor" Çağla Şıkel'e özenen Dünyaca ünlü şarkıcı Lil Kim, dalga konusu oldu YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:20:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-SOSYAL MEDYADA SURİYELİ PROVOKASYONUNA 2. OPERASYON
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]