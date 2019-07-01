İSTANBUL - SOSYAL MEDYADA SURİYELİLERLE İLGİLİ PROVOKASYON YAPANLARA OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

- İstanbul