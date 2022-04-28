İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da.

28.04.2022 13:42

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Sözleşmesi davasının görüldüğü Danıştay'ın önünde “Hak ve özgürlüklere dayanan bir sözleşmeden Meclis’i yok sayarak tek bir kişinin imzası ile çıkılması demek; yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden, çocuklar için Lanzarote Sözleşmesi’nden, Lozan’dan, Montrö’den çıkılması demek. Verilecek karar tek bir kişinin iradesinin Anayasa’nın ve Meclis iradesinin de üzerinde olup olmadığının da kararı olacak” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Sözleşmesi davasının görüldüğü Danıştay'ın önünde "Hak ve özgürlüklere dayanan bir sözleşmeden Meclis'i yok sayarak tek bir kişinin imzası ile çıkılması demek; yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, çocuklar için Lanzarote Sözleşmesi'nden, Lozan'dan, Montrö'den çıkılması demek. Verilecek karar tek bir kişinin iradesinin Anayasa'nın ve Meclis iradesinin de üzerinde olup olmadığının da kararı olacak" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali talebiyle açılan davanın görüldüğü Danıştay'ın önünde açıklama yaptı. Taşcıer, şöyle konuştu:

"DANIŞTAY, BU ÜLKEDE YAŞAYAN 84 MİLYONU İLGİLENDİREN BİR KARAR VERECEK"

"Bugün Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlar, haklarına ve hayatlarına sahip çıkmak için Danıştay'dalar. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca bir kişinin Meclis iradesini yok sayarak çıkma kararı ile ilgili gözler Danıştay'ın vereceği kararda. Burada Danıştay, sadece 42 milyon kadının hayatını ilgilendiren bir karar vermeyecek, bu ülkede yaşayan 84 milyonu ilgilendiren bir karar verecek. Çünkü temek hak ve özgürlüklere dayanan bir sözleşmeden Meclis'i yok sayarak tek bir kişinin imzası ile çıkılması demek; yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, çocuklar için Lanzarote Sözleşmesi'nden, Lozan'dan, Montrö'den çıkılması demek.

"VERİLECEK KARAR TEK BİR KİŞİNİN İRADESİNİN ANAYASANIN VE MECLİS İRADESİNİN DE ÜZERİNDE OLUP OLMADIĞININ DA KARARI OLACAK"

Bugün biz hakimlerin vereceği kararın hukuki olacağına inanıyoruz. Çünkü verilecek karar tek bir kişinin iradesinin Anayasa'nın ve Meclis iradesinin de üzerinde olup olmadığının da kararı olacak. Eğer siyasi bir karar verilirse Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığı yargı eli ile de tekrar kanıtlanmış olacak. Kadınlar tüm haklarını mücadele ederek kazandılar, buradan olumlu olumsuz ne çıkarsa çıksın kadınlar hakları için, yaşamları için mücadele etmeye dayanışmaya devam edecek."

İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da.
İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da.
İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da.
İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da.

YORUMLAR
500
İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. CHP'li Nazlıaka: 'Kimse Unutmasın, Kadınlar Birden Büyüktür' İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. CHP'li Nazlıaka: 'Kimse Unutmasın, Kadınlar Birden Büyüktür' TBB Başkanı Sağkan: Yargı Buna 'Dur' Demezse Meclis Yetkilerinin Gasp Edilmesinin Bu Sisteme Uygun Olduğunun Onaylanacağı Anlamına Gelir TBB Başkanı Sağkan: Yargı Buna 'Dur' Demezse Meclis Yetkilerinin Gasp Edilmesinin Bu Sisteme Uygun Olduğunun Onaylanacağı Anlamına Gelir

İstanbul Sözleşmesi, İnsan Hakları, Danıştay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement