İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da. - Son Dakika
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İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.

14.06.2022 12:25

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle Danıştay’da açılan davaların üçüncü duruşması yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına beyanda bulunan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, sözleşmenin feshinden cesaret alan erkeklerin 6284 sayılı kanunun iptal edilmesi için broşür hazırlayarak dağıttığına dikkat çekti. Broşürü mahkeme heyetine gösteren ve üzerindeki "Aile, vatan, namus koruyucusu erkeklere negatif ayrımcılığa son verilsin" ifadelerini okuyan Yüksel, “Bu cesareti nereden buluyorlar” diye sordu.

TAMER ARDA ERŞİN

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemiyle Danıştay'da açılan davaların üçüncü duruşması yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına beyanda bulunan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, sözleşmenin feshinden cesaret alan erkeklerin 6284 sayılı kanunun iptal edilmesi için broşür hazırlayarak dağıttığına dikkat çekti. Broşürü mahkeme heyetine gösteren ve üzerindeki "Aile, vatan,namus koruyucusu erkeklere negatif ayrımcılığa son verilsin" ifadelerini okuyan Yüksel, "Bu cesareti nereden buluyorlar" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'da açılan davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor. Danıştay 10. Dairesi'nde, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi, KESK'e bağlı Tarım Orkam Sen, Sedef Erken, İzmir, Trabzon, Mersin, Giresun, Eskişehir, Budur, Adana, Manisa, Uşak, Bolu ve Hatay barolarının başvuruları ele alınıyor.

SAVCI KURT YERİNE YANIKDEMİR GELDİ

Danıştay 10. Dairesi'ndeki savcı Aytaç Kurt yerine savcı Nazlı Yanıkdemir'in gelmesi dikkat çekti. Yanıkdemir, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı Danıştay'a yaptığı başvuruda "İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez" diye mütalaa vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına beyanda bulunan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından sözleşmeye karşı erkeklerin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun'un iptali için broşür hazırlayarak gönderme cesaretini gösterdiğini söyledi. Yüksel, Danıştay heyetine ve salondaki kadınlara broşürü göstererek, şunları söyledi:

"Ben söylemekten utanıyorum. 6284 sayılı iftira ve … nokta nokta kanunu olarak kitapçık bastıyor, iptal edilsin diyor. İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı olarak hazırlanan 6284 sayılı yasa gerçekten kadına, çocuğa şiddet, ailenin korunmasıyla ilgili önemli bir kanun. Bu var olan kanun uygulansa birçok sorun zaten kendiliğinden ortadan kalkacak."

Broşür üzerinde yazan "Aile, vatan, namus koruyucusu erkeklere negatif ayrımcılığa son verilsin" ifadelerini okuyan Yüksel, "Bu cesareti nereden buluyorlar?" diye sordu. Yüksel, Türkiye'de kadınların sokaklarda güvende yürümek istediğini kaydederek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin bu broşürü hazırlayan erkeklere cesaret verdiğini söyledi.

"İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'Nİ DE FESHEDECEĞİ GÖZDEN KAÇIRILMAMALIDIR"

Yüksel, Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Konseyi sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yaratacağı sonuçları "İstanbul Sözleşmesi'ni feshedeceği kabul edilirse yarın diğer bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de feshedeceği gözden kaçırılmamalıdır. Uluslararası sözleşmeleri Cumhurbaşkanı kararı ile feshetme yolu bir kez açıldığında yarın nereye kadar uzanacağını kimse hesaplayamaz. Belki medeni haklarımızı kadınlar olarak kaybetmeye gidecek kararlarla da karşı karşıya kalabiliriz" diye açıkladı.

Yüksel, kadın cinayetlerine ilişkin verileri "Bunu ölüm listesi olarak değil de Türk kadının zafer listesi olarak açıklamayı çok isterdim" sözünün ardından açıkladı. İnsan hak ve hürriyetleri ile ilgili kararların Meclis çatısında alınabileceğini vurgulayan Yüksel, "Ben bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çekildim' demek bağlı olduğumuz bütün uluslararası sözleşmeden bir gecede çekilmek anlamına gelmektedir. Haklı olarak tüm hukukçuları, kadınları rahatsız etmiştir" dedi.

Dava, feshe karşı dava açanların beyanlarıyla sürüyor.

Son olarak 23 Haziran'da ise Kocaeli, Kayseri, Batman, Samsun, Antalya, Ordu, Yalova, Bursa, Muğla baroları ile Ankara Diş Hekimleri Odası'nın başvuruları görüşülecek.

İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.
İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.
İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.
İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.

YORUMLAR
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İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.. Kadınlar Danıştay'ın Önünden Seslendi: 'Kadın Düşmanları Gidecek İstanbul Sözleşmesi Kalacak' İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.. Kadınlar Danıştay'ın Önünden Seslendi: 'Kadın Düşmanları Gidecek İstanbul Sözleşmesi Kalacak' İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Kararı Danıştay'da… Kadıgil'den, Kendisini Uyaran Daire Başkanına: 'O Bize 'Sürtük' Diyor Ama Sayın Başkan' İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Kararı Danıştay'da… Kadıgil'den, Kendisini Uyaran Daire Başkanına: 'O Bize 'Sürtük' Diyor Ama Sayın Başkan'
Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, İYİ Parti, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da. - Son Dakika

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