Danıştay savcısı, daha önce üç kez dile getirdikleri görüşü yineleyerek, "Dava konusu düzenlemenin iptalinin gerektiği düşünülmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi 'nin feshedilmesine ilişkin Danıştay 'da açılan davada, Danıştay savcısı daha öncekilerle benzer biçimde bugün de "Dava konusu düzenlemenin iptalinin gerektiği düşünülmektedir" görüşünü bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul Sözleşmesi Davasında Danıştay Savcısı Dördüncü Kez İptal İstedi - Son Dakika

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