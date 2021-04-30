İstanbul Sözleşmesi kararı Resmi Gazete'de! 1 Temmuz'da sona eriyor - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen İstanbul Sözleşmesi 'nin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart'ta Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekilmişti. Kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu karar siyasiler başta olmak üzere birçok kişinin tepki göstermesine neden olmuştu.