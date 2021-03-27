İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma protestoları ikinci haftasında: 'Sezen Ünlü yaşıyor olacaktı' - Son Dakika
BBC

İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma protestoları ikinci haftasında: 'Sezen Ünlü yaşıyor olacaktı'

27.03.2021 19:27
İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma protestoları ikinci haftasında: 'Sezen Ünlü yaşıyor olacaktı', System.String[]

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmesi, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci hafta sonunda da protesto edildi.

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmesi, Kadıköy'de ikinci hafta sonunda da protesto edildi.

İskele Meydanı'nda toplanan binlerce kadın, anlaşmadan çekilme sonrası öldürülen kadınların ismini okudu.

İzmir'in Konak ilçesinde bıçakla öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün ismi en ön sırada okundu.

Cumartesi günü çağrısı yapılan protestolardan saatler önce yaşanan cinayet, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Ünlü'nün dini nikahla beraberlik yaşadığı öne sürülen Anıl Yolum, cinayet ekipleri tarafından tutuklanırken ünlü isimler İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapan paylaşımlarda bulundu.

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, "Kadın cinayetlerini durdurmak sorumluluğumuzdur" mesajını paylaştı.

Yazar Elif Şafak da "Gelenekler korumaz, #istanbulsözleşmesi korur. Yeter!" ifadeleriyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştirdi.

İzmir'de Konak Vapur İskelesi önünde de Kadıköy'deki protesto ile eş zamanlı olarak eylem yapıldı.

Protestocu kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının yer aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın ilan edildiği Resmi Gazete nüshasını "hükümsüzdür" ibaresiyle taşıdı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da, "Barikatlar kadınların değil, kadın katillerinin önüne kurulsaydı #SezenÜnlü yaşıyor olacaktı" mesajını paylaştı.

Ailesi: Sezen Ünlü cinsel saldırı kurbanı

Öldürülen 17 yaşındaki kadının babası Serdar Ünlü, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada kızının, cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını ve zanlının kızını sürekli tehdit ettiğini söyledi.

Cuma gecesi 23 sıralarında gerçekleşen cinayette Sezen Ünlü'nün 5 aylık bebeği de öldü.

DHA, 24 yaşındaki zanlı Anıl Yolum'un ilk ifadesinde "sosyal medya hesabında gördüğünü iddia ettiği mesajlar nedeniyle bıçakladığını itiraf ettiğini" aktardı.

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Son Dakika Dünya İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma protestoları ikinci haftasında: 'Sezen Ünlü yaşıyor olacaktı' - Son Dakika Dünya

BBC

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